Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області та начальник ГУ НП Київщини Андрій Нєбитов.

Увечері 24 листопада в Бучанському районі сім'я використовувала генератор, що працював у житловому приміщенні. Поліція повідомляє, що через отруєння чадним газом 61-річний чоловік помер, а 52-річна жінка була госпіталізована.

За дві години поліція отримала дані про можливе отруєння газом родини з Гостомеля.

"Спершу стало зле 72-річній бабусі, потім 4-річній онуці. Погіршився стан також у старшої - 12-річної дівчинки та її 48-річного батька", - написав Андрій Нєбитов у телеграм.

Бабусю та онуку госпіталізували: медики підтвердили отруєння чадним газом.

"Поліція Київщини вкотре застерігає: не нехтуйте інструкцією з експлуатації електрогенераторів та інших систем, які допомагають пережити відключення світла. Вчасно обслуговуйте та перевіряйте системи опалення, газові прилади, та вентиляції! Дбайте про життя і здоров’я своє та близьких людей!"- наголошують в ГУ НП Київської області.

Нагадаємо, що від отруєння чадним газом померла сім'я з Балаклії, про трагічну подію 5 листопада повідомила поліція Харківщини.

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