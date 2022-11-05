Про це повідомила поліція Харківщини.

Про загибель чотирьох людей повідомила їхня родичка. У квартирі було виявлено тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, 6-річної та 13-річної дівчат.

Зазначають, що через низьку температуру сім'я періодично включала газові конфорки. Їх вона використовувала для підігріву. Під час огляду квартири ДСНС виявила, що газова витяжка засмічена та не функціонувала.

"Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом", - ідеться в повідомлені.