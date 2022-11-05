Намагалися зігрітися: у Балаклії сім'я загинула від отруєння чадним газом
У звільненій Балаклії через отруєння чадним газом загинула родина з чотирьох людей
Про це повідомила поліція Харківщини.
Про загибель чотирьох людей повідомила їхня родичка. У квартирі було виявлено тіла 59-річної жінки, 34-річного чоловіка, 6-річної та 13-річної дівчат.
Зазначають, що через низьку температуру сім'я періодично включала газові конфорки. Їх вона використовувала для підігріву. Під час огляду квартири ДСНС виявила, що газова витяжка засмічена та не функціонувала.
"Тіла загиблих направлені до моргу. Згідно з висновком експерта, причиною смерті стало отруєння чадним газом", - ідеться в повідомлені.
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