У Харкові через зсув ґрунту під час аварійних робіт загинули 2 працівники газової служби

Про це повідомляє ДСНС України.

Унаслідок зсуву ґрунту під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981-го та 1975 рр.н., зазначили рятувальники.

"Понад 30 рятувальників намагалися швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя", - йдеться в повідомленні.