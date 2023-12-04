У Харкові через зсув ґрунту під час аварійних робіт загинули 2 працівники газової служби
4 грудня під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі у Харкові стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинули двоє працівників
Про це повідомляє ДСНС України.
Унаслідок зсуву ґрунту під шаром землі опинились двоє чоловіків, 1981-го та 1975 рр.н., зазначили рятувальники.
"Понад 30 рятувальників намагалися швидко відкопати з-під землі чоловіків, але після вилучення вони вже були без ознак життя", - йдеться в повідомленні.
- Російська окупаційна армія вдень 13 жовтня завдала удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області. Двоє співробітників ДСНС нині в лікарні.
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