Армія РФ обстріляла рятувальників у Нікополі: двоє з них у лікарні
Російська окупаційна армія вдень 13 жовтня завдала удару по рятувальниках у Нікополі Дніпропетровської області. Двоє співробітників ДСНС нині в лікарні
Про це повідомила пресслужба МВС України.
"Опівдні до нікопольських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу. Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. Однак росіяни здійснили повторний обстріл", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що двоє рятувальників дістали осколкові поранення й були госпіталізовані.
Також було пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у ранковому зведенні повідомляв, що вночі окупанти обстрілювали Нікополь і Марганецьку громаду з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятка снарядів.
"Побили приватний будинок і господарську споруду", - написав він і зазначив, що люди не постраждали.
- 11 жовтня російські окупанти вдарили по Нікополю, внаслідок чого четверо мирних жителів загинули.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.68Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе