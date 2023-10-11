РФ обстріляла гімназію в Нікополі: двоє загиблих, під завалами можуть бути люди
У середу, 11 жовтня, російські окупанти гатили по місту Нікополь Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу двоє мирних жителів загинули, під завалами можуть бути люди
Про це інформує міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Ворог влучив у гімназію.
"Двоє людей загинуло. Під завалами рятувальники ще шукають людей", - йдеться в заяві.
Відомо, що постраждалі мирні жителі є співробітниками навчального закладу.
Станом на 17:00 на місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи.
Очільник ОВА Сергій Лисак уточнив, що постраждали двоє чоловіків 24 та 71 року.
"Сама будівля зазнала серйозних руйнувань. Пошкоджені й 42 приватні будинки та 18 господарських споруд. А ще - інфраструктурний об’єкт, 17 сонячних панелей, магазин, авто", - пише голова ОВА.
Фото: Сергій Лисак
- Крім того, російська окупаційна армія 6 жовтня атакувала Нікополь на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією, внаслідок чого одна жінка зазнала поранень.
- Також терористи вночі 11 жовтня з артилерії атакували Нікополь та Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок ворожих обстрілів постраждала жінка.
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