Окупанти завдали ударів із РСЗВ по Харкову

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно", - написав він.

Наразі всі служби оперативно працюють на місцях.

Раніше про чергові вибухи у місті повідомили у застосунку "єТривога" та видання Суспільне. Також наголошувалось про загрозу артилерійського обстрілу. Тож жителів Харкова закликали пройти в укриття.

Рано-вранці 11 липня у Харкові вже лунали вибухи. Тоді російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb