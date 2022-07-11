Окупанти завдали ударів із РСЗВ по Харкову
Вранці 11 липня у місті Харків пролунали вибухи. Росіяни вдарили із реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню. Увага, жителі Харкова та області, без потреби не перебувайте на вулицях! Зараз це вкрай небезпечно", - написав він.
Наразі всі служби оперативно працюють на місцях.
Раніше про чергові вибухи у місті повідомили у застосунку "єТривога" та видання Суспільне. Також наголошувалось про загрозу артилерійського обстрілу. Тож жителів Харкова закликали пройти в укриття.
- Рано-вранці 11 липня у Харкові вже лунали вибухи. Тоді російська ракета частково зруйнувала шестиповерхівку.
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