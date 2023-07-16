У Харкові обласна влада позбавляє фінансування театр "Березіль"

Минулого року «Березіль» святкував 100 років з дня заснування, а сьогодні актори та режисери театру отримують листи від дирекції театру за погодженням з Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації про призупинення дії трудових договорів, а відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат покладають на державу агресора. Про це повідомляють у Харківській організації партії "Європейська Солідарність".

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"Відповідний лист опублікував на своїй сторінці артист вищої категорії Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка Сергій Гусєв. Спершу невідомо скільки часу в Харківській обласній раді точилися дискусії по перейменуванню тоді ще Харківського академічного драматичного театру ім. О. С. Пушкіна. Якщо тоді тривала велика кількість обговорень, голосувань, то тепер залишити без зарплатні у час війни увесь акторський склад театру "Березіль", на думку влади, не потребує жодних дискусій", - зауважують партійці.



"Крім того, інформацію про схожі прециденти ми отримали від представників інших театральних установ міста Харкова. "Європейська Солідарність" розцінює подібні дії як пряму атаку на українство в Харкові. В той час, коли потрібно навпаки підіймати українську культуру в місті, про яку ніхто не дбав всі роки незалежності, влада своїми діями фактично береться за знищення театрального мистецтва на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

"Європейська Солідарність" вимагає повернути роботу і діяльність акторам та режисерам Харківського академічного українського драматичного театру ім. Т. Шевченка.

Харківський волонтер, співзасновник Благодійної організації "Благодійний фонд Сергія Жадана", депутат Харківської міськради від "ЄС" Олег Абрамичев на своїй сторінці у Facebook пише:

"Спочатку військова адміністрація забороняє проводити будь-які заходи в театрах. Чим паралізує работу закладів культури та їх колективів. А зараз, посилаючись на воєнний стан, призупиняє трудовий договір з працівниками театру, себто акторами та режисерами".

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"В той час, коли потрібно навпаки підіймати українську культуру в місті, про яку ніхто не дбав всі роки незалежності. А це "Березіль", основа нового українського театру. Рік тому ми мали відзначати 100 років йому, якщо б не свині. Повномасштабний напад позбавив можливості працювати перші місяці, але колектив знайшов сили, зібрався і ставив вистави в інших містах. І навіть спромоглися виїзжати за кордон, самостійно знаходивши на це кошти. А зараз работу паралізує влад", - зазначає волонтер.

"Це смерть Харківськім театрам. Цього не можно допускати. Верніть роботу і діяльність акторам та режисерам. Культура важлива!!!", - наголошує Олег Абрамичев.