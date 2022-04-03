У Харкові обстріляли житлові будинки, загинуло семеро людей

Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram.



"3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо. За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).