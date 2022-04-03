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Головна війна з Росією У Харкові обстріляли житлові будинки, загинуло семеро людей

У Харкові обстріляли житлові будинки, загинуло семеро людей

3 квітня, 2022 неділя
22:57

Внаслідок обстрілу Слобідського району Харкова 3 квітня, за попередньою інформацією, загинуло 7 людей, 34 особи поранено

Про це повідомила обласна прокуратура у Telegram.

"3 квітня 2022 року близько 18 години російські окупанти обстріляли житлові будинки у Слобідському районі м. Харкова. Внаслідок цього пошкоджено близько десяти будинків та тролейбусне депо. За попередньою інформацією, загинуло 7 людей. 34 особи отримали поранення, серед них троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Харків
жертви
обстріл
вторгнення в Україну
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