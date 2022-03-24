У Харкові поруч із ядерною установкою виявили нерозірваний російський снаряд від "Смерчу", який неможливо знешкодити, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова.



Вона розповіла, що на майданчику ядерного об’єкту на Харківщині "Джерело нейтронів" виявлено нерозірваний снаряд "Смерч". Наявність цієї боєголовки поруч із підкритичною ядерною установкою створює потенційну небезпеку вибуху. Наразі знешкодити снаряд неможливо через постійні бойові дії в Харкові взагалі та безпосередньо в районі розташування ядерної установки, яка вже неодноразово потрапляла під обстріли. Відсьогодні її переведено в глибокий підкритичний стан.



"Об’єкт "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахований на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження його бомбардування або обстрілів можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків", – наголошує Денісова.



Вона також повідомила, що сьогодні погіршується ситуація і на Чорнобильській АЕС. Поблизу станції горять ліси. Зафіксовано 7 місць загоряння. Площа лісових пожеж у зоні відчуження перевищує допустимі показники в десятки разів. Боротися з лісовими пожежами, які охопили площу, що значно перевищує допустимі норми, українським рятувальникам перешкоджають бойові дії та присутність російських окупантів.



"Спостерігається суттєве погіршення параметрів безпеки та стану радіаційної обстановки. Подальша ескалація та бойові дії поблизу ядерних об’єктів загрожують перетворити Україну та всю Східну Європу на ядерну пустелю", – додає Денісова.

Нагадаємо, на тимчасово окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти, щоб зняти фейк про роботу станції та приховати витоки радіації.