На окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом
На тимчасово окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти, щоб зняти фейк про роботу станції та приховати витоки радіації
Про це заявив Енергоатом.
"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції", - ідеться в повідомленні.
В Енергоатомі зазначили, що так окупанти прагнуть запевнити в МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати витік радіації й забруднення довкілля.
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