Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією На окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом

На окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом

24 березня, 2022 четвер
13:26
війна з Росією ЧАЕС

На тимчасово окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти, щоб зняти фейк про роботу станції та приховати витоки радіації

Про це заявив Енергоатом.

"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції", - ідеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що так окупанти прагнуть запевнити в МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати витік радіації й забруднення довкілля.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
радіація
ЧАЕС
фейк
Енергоатом
МАГАТЕ
російські пропагандисти
Читайте також:
ворожий Су-34
23 березня, 2022 середа
На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
24 березня, 2022 четвер
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
Єнс Столтенберг
23 березня, 2022 середа
Генсек НАТО звинуватив Китай у підтримці РФ шляхом "відвертої брехні та дезінформації"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.91
  • EUR
    Купівля 32.2
    Продаж 33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
24 березня
14:24
Повернулися додому: у Польщі брак чоловічої української робочої сили, - дослідження агенції працевлаштування
14:11
авіаудар житомирщина
На Житомирщині окупанти ракетами пошкодили ліцей, будинок культури і котельні, одна людина постраждала
14:09
Ворог намагається взяти штурмом місто-супутник ЧАЕС Славутич, – Енергоатом
13:56
Щонайменше 12 міст повністю або частково залишилися без води - Денісова
13:54
Командири пошкоджених у Бердянську російських кораблів - зрадники, які в 2014 році перейшли служити окупанту, - Міноборони
13:51
На Миколаївщині ЗСУ 24 березня збили літак і крилату ракету окупантів, - очільник ОДА Кім
13:49
Найбільша фармацевтична компанія Африки пожертвувала Україні медикаментів на понад $700 тис.
13:45
Михайло Подоляк
Росія намагається перевести війну в частково "затяжну фазу", – Подоляк
13:30
Захисники Маріуполя знищили один ББМ та три вантажівки окупантів
13:27
Країни ЄС ймовірно дозволять обмінювати українську гривню за курсом Нацбанку України, - Reuters
13:24
Visa MasterCard
Росіянам пропонують тури за кордон для оформлення карток Visa та Mastercard іноземних банків
13:20
окупант Маріуполь
Депортованим до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка
13:12
Жозеп Боррель
РФ прагне ізолювати Україну від моря, - Боррель
13:08
Зеленський
Зеленський до НАТО: "Ви можете надати нам 1% від усіх ваших літаків і танків, це дасть вам 100% безпеки"
13:07
збили російський Мі-35
ЗСУ збили російський Мі-35, - Міноборони
12:58
літаки обстріляли Лисичанськ
Російські літаки обстріляли Лисичанськ і пошкодили багато інфраструктури й житлових будинків, - Гайдай
12:57
залишилися без електрики
На Київщині 498 населених пунктів залишилися без електрики, 73 – без газу, минулої доби з області евакуювали 1270 людей
12:43
залізничний вокзал Київ
У Києві на Центральному залізничному вокзалі з'явився центр кардіодопомоги, - Укрзалізниця
12:43
"Безмежно вдячні волонтерам": Укрзалізниця роз'яснила, як спростити відправлення гуманітарних вантажів по Україні
12:38
Зеленський
Більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, - Зеленський
12:33
банк "Тінькофф"
Тиньков, "Альфа-Банк" та РЖД: Велика Британія розширила санкції проти Росії
12:33
Білий дім
Білий дім розробляє план на випадок, якщо Путін вирішить застосувати хімічну або ядерну зброю, - NYT
12:29
журналіст війна
РФ вчинила 148 злочинів проти журналістів і медіа за час повномасштабної війни проти України, - Інститут масової інформації
12:18
У Херсоні на будівлі міськради вивісили державний прапор України
12:05
СБУ
"Це відрядження окупилося": СБУ виклала розмову окупанта з дружиною про пограбування осель на Київщині
12:01
"Орськ" та орки розляглися на дні моря": ДПСУ подякувала російському пропагандисту за сюжет про корабель окупантів у порту Бердянська
11:54
обстріл Охтирка
Росіяни завдали потужного авіаудару по Охтирці, загинув чоловік
11:47
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
У Херсоні треба частіше нагадувати, що окупант вразливий, щоб Росія не спромоглася швидко вибудувати адмінструктури, - Чийгоз
11:42
окупанти насильно вивозять до Росії
Окупанти насильно вивозять десятки тисяч жителів Маріуполя до Росії, - міськрада
11:42
міні-ярмарки Київ
У п'яти районах Києва працюють міні-ярмарки: адреси
11:41
Словаччина Україна
Словаччина перемістила посольство з Києва до Ужгорода
11:39
Шон Пенн підписав угоду з мером Кракова, щоб спільно допомагати українським біженцям
11:31
Порошенко пропонує надати соціальні гарантії добровольцям підрозділів тероборони, які створені у громадах
11:27
Окупанти пошкодили у Києві
Окупанти від початку масштабної війни пошкодили у Києві 87 житлових будинків, 12 шкіл і 6 дитсадків
11:14
картка "Мир"
У Apple Pay заборонили розраховуватися з російських карток, - Федоров
11:02
Київ транспорт зупинка
КМДА оприлюднила оновлений з 24 березня розклад руху наземного транспорту в Києві
11:02
Ексклюзив
Ворог щодня намагається хаотично обстрілювати Криворізький район, - Максим Курячий
10:57
Чотири сім'ї, які виїхали з України через війну, живуть в Ірландському замку XV століття
10:44
Дмитро Кулеба
Все одно, що однією рукою допомагати вбивати українців: Кулеба закликав ЄС не платити Росії за газ у рублях
10:43
У Рубіжному обстріляли храм
У Рубіжному обстріляли храм, - Гайдай
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV