На окуповану ЧАЕС прибули російські пропагандисти для зйомки фейку про роботу станції, - Енергоатом

Про це заявив Енергоатом.



"Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену роSSіянами Чорнобильську атомну електростанцію прибула "свіжа" група рашистів-пропагандистів, щоб зняти чергове фейкове "кіно" про роботу станції", - ідеться в повідомленні.



В Енергоатомі зазначили, що так окупанти прагнуть запевнити в МАГАТЕ в "нормальності" ядерного тероризму та приховати витік радіації й забруднення довкілля.

Нагадаємо, на ЧАЕС вдалося провести часткову ротацію персоналу та евакуацію людей, які були на території станції.

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