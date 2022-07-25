У Харкові поряд із зупинками громадського транспорту встановлять залізобетонні конструкції укриття
У Харкові презентували безпечні зупинки громадського транспорту
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів та показав, якими будуть безпечні зупинки у Харкові
"Протягом двох-трьох тижнів почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед - на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв. Це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами. У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними щодо захисту від снарядів і розльоту осколків. Впевнений, що за допомогою таких сховищ нам вдасться зберегти не одне життя", - наголосив міський голова.
- Нагадаємо, депутатка Харківської облради Галина Куц розповіла, що РФ обстрілює Харків у різний час доби, у різних точках, аби тримати людей у психологічній напрузі
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.95
Купівля 37.95Продаж 39.05
-
EUR
Купівля 38.21Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе