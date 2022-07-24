Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Харкові з’явилась цікава традиція: під час повітряних тривог люди виходять на балкони й голосно вигукують "Путін - х**ло". Це переспівування, з різних балконів, піднімає настрій всьому району. Харків’ян уже дістали! На початку XX століття гасло "Слава Україні! - Героям Слава!" вигадали харківські студенти, відому пісеньку про Путіна "Ла-Ла-Ла" - харківські вболівальники ФК "Металіст"", - нагадала Куц.

Депутатка Харківської облради також додала, що Росія - це терористична держава.

"П’ять місяців, як Харків прокинувся і здригнувся від перших російських бомбардувань. Держава - терорист обстрілює Харків різними методами. Постійні повітряні тривоги, загрози артобстрілів. Росія б’є по скупченню людей", - наголосила Куц.

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав Харків і запропонував саме там провести трибунал над воєнними злочинцями РФ

23 липня росіяни обстріляли центр Харкова, били з артилерії виключно по цивільних об'єктах.

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