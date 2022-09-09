Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:12. Вибухи пролунали в один час зі сиреною. Офіційної інформації поки немає.

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