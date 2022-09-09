У Харкові прогриміли вибухи
У ніч з 8 на 9 вересня у Харкові пролунали потужні вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили о 1:12. Вибухи пролунали в один час зі сиреною. Офіційної інформації поки немає.
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