Про це повідомляє "Суспільне. Харків".

"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Інформація про вибухи надійшла близько 19:55. Повітряну тривогу на Харківщині востаннє оголошували о 7:26.

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