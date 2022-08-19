У Харкові прогриміли вибухи. Тривогу не оголошували
Ввечері 19 серпня жителі Харкова чули вибухи
Про це повідомляє "Суспільне. Харків".
"Харків'яни повідомляють про звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Інформація про вибухи надійшла близько 19:55. Повітряну тривогу на Харківщині востаннє оголошували о 7:26.
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