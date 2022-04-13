У Харкові рашисти обстріляли житлові будинки, троє людей загинуло, - прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено, наймолодшому - 17 років, найстаршому - 75. Пошкоджено помешкання та автівки людей", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.

Відзначимо, що ввечері 13 квітня у Харкові знову лунали вибухи

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb