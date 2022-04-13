У Харкові рашисти обстріляли житлові будинки, троє людей загинуло, - прокуратура
Сьогодні, 13 квітня, у Немишлянському районі Харкова внаслідок обстрілу російськими військовослужбовцями житлових будинків загинуло троє людей, а четверо зазнали поранень
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Внаслідок обстрілу троє людей загинуло. Чотирьох мирних мешканців поранено, наймолодшому - 17 років, найстаршому - 75. Пошкоджено помешкання та автівки людей", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування триває.
- Відзначимо, що ввечері 13 квітня у Харкові знову лунали вибухи
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