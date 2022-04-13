У Харкові знову лунають вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога".



"Обережно, вибухи у місті", - йдеться у повідомленні.



У Харкові не оголошували про повітряну тривогу.

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