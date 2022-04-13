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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Харкові знову лунають вибухи

У Харкові знову лунають вибухи

13 квітня, 2022 середа
20:37
війна з Росією Харків обстріл

Ввечері 13 квітня у Харкові знову лунають вибухи

Про це повідомили у застосунку "єТривога".

"Обережно, вибухи у місті", - йдеться у повідомленні.

У Харкові не оголошували про повітряну тривогу.

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Харків
російська агресія
війна
вибухи
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