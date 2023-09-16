У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох автівок: серед постраждалих двоє дітей
У п'ятницю, 15 вересня, у Харкові чотири автомобілі зіштовхнулися між собою. Унаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них - двоє неповнолітніх дітей
Про це інформує поліція Харківської області.
Зазначається, що о 15:54 автомобілі "МАЗ", "Skoda Octavia", "Peugeot 301" та "Peugeot 3008" врізалися між собою.
Фото: Поліція Харківщини / фейсбук
Внаслідок аварії постраждали четверо людей. Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій "Skoda" та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка "Peugeot 301".
Фото: Поліція Харківщини / фейсбук
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
- Також у середу, 6 вересня, на Білоцерківщині Київської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки зі свинями та ВАЗу. Унаслідок аварії загинув один із водіїв.
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