У Харкові сталася ДТП за участі чотирьох автівок: серед постраждалих двоє дітей

Про це інформує поліція Харківської області.

Зазначається, що о 15:54 автомобілі "МАЗ", "Skoda Octavia", "Peugeot 301" та "Peugeot 3008" врізалися між собою.

Фото: Поліція Харківщини / фейсбук

Внаслідок аварії постраждали четверо людей. Різні тілесні ушкодження отримали 52-річний водій "Skoda" та його 15-річна пасажирка, а також 51-річний водій та 11-річна пасажирка "Peugeot 301".

Фото: Поліція Харківщини / фейсбук

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.