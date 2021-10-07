У Харкові стартував опалювальний сезон: поки лише для бюджетних установ
У Харкові почалася подача тепла у медичні установи і навчальні заклади
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради.
"У Харкові почали подавати тепло в медичні установи і навчальні заклади. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міської ради Ігор Терехов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери.
У пресслужбі нагадали, що в рамках підготовки до опалювального сезону в Харкові провели реконструкцію і капітальний ремонт котелень, було замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.
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