Про це інформує головне управління Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай.

Унаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.







Фото: поліція Харківщини