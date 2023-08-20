У Харкові трамвай збив велосипедиста: літній чоловік помер
У суботу, 19 серпня, трамвай збив 77-літнього харків'янина, який рухався на велосипеді. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік загинув
Про це інформує головне управління Нацполіції у Харківській області.
Зазначається, що водій трамвая рухався на зелений сигнал світлофора. Велосипедист їхав у зустрічному напрямку та різко здійснив поворот праворуч, не пропустивши трамвай.
Унаслідок ДТП велосипедист 1946 року народження отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою до лікарні в кареті швидкої допомоги.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Фото: поліція Харківщини
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