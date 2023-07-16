Вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками: у Харкові затримали 20-ти річного зловмисника
На Харківщині 20-річний хлопець вбив трьох людей, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками
Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.
Стало відомо, що 16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом "Daewoo Lanos" по вулиці Гвардійців Широнінцев.
У ході перевірки поліцейськими було встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець, який скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.
Фото: Пресслужба Національної поліції УкраїниТакож зазначається, що під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінальногопроцесуального кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-опративні групи, криміналісти.
- Уночі 15 липня у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету стався вибух, внаслідок чого загинув 39-річний чоловік.
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