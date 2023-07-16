Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Стало відомо, що 16 липня до ХРУП № 1 надійшло повідомлення про заволодіння транспортним засобом "Daewoo Lanos" по вулиці Гвардійців Широнінцев.

У ході перевірки поліцейськими було встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець, який скоїв ДТП по вулиці Гвардійців Широнінців зі смертельними наслідками.

Фото: Пресслужба Національної поліції України

Також зазначається, що під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що чоловік вбив трьох родичів у квартирі: матір, сестру та співмешканця матері.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінальногопроцесуального кодексу України. На місцях скоєння злочинів працюють слідчо-опративні групи, криміналісти.