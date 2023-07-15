Про це повідомляє Суспільне.

За словами речниці Нацполіції Вінниччини Заріни Маєвської, повідомлення про вибух в одній із кімнат студентського гуртожитку надійшло близько опівночі. За попередніми даними, вибухнув пристрій не військового призначення.

Внаслідок вибуху загинув 39-річний чоловік, який тимчасово жив і працював у вінницькому гуртожитку.

"Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", - сказала Заріна Маєвська.

За словами поліції, окрім чоловіка, більше ніхто не постраждав. Люди з гуртожитку були евакуйовані. Після завершення всіх слідчих дій, вони змогли повернутися до своїх кімнат.

Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".

Версія очевидців

У місцевих ЗМІ Вінниці, посилаючись на слова очевидців, зазначають, що вибух стався на шостому поверсі будівлі.

Як повідомила мешканка гуртожитку, у кімнаті проживав будівельник з Криму. Таких робітників там багато, адже адміністрація гуртожитку зараз проводить ремонтні роботи у помешканні.

Того вечора, за словами дівчини, чоловік посварився зі своєю співмешканкою та випивав з товаришами, через що міг вчинити самогубство.

"Вона мала бути з ним у кімнаті, але о п’ятій вечора пішла звідти та шукала собі нове житло. До цього робітника прийшов його товариш, з яким вони пиячили. І потім хлопці бачили, як цей будівельник ходив поверхами. Заходив на балкон, щось тримаючи у руках. А потім повернувся у кімнату та стався вибух", - говорить мешканка гуртожитку.