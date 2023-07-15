У студентському гуртожитку у Вінниці стався вибух
Уночі 15 липня у гуртожитку Вінницького національного аграрного університету стався вибух, внаслідок чого загинув 39-річний чоловік
Про це повідомляє Суспільне.
За словами речниці Нацполіції Вінниччини Заріни Маєвської, повідомлення про вибух в одній із кімнат студентського гуртожитку надійшло близько опівночі. За попередніми даними, вибухнув пристрій не військового призначення.
Внаслідок вибуху загинув 39-річний чоловік, який тимчасово жив і працював у вінницькому гуртожитку.
"Виїздом на місце події було виявлено тіло 39-річного чоловіка. Він тимчасово проживав у кімнаті цього гуртожитку та паралельно проводив там ремонтні роботи", - сказала Заріна Маєвська.
За словами поліції, окрім чоловіка, більше ніхто не постраждав. Люди з гуртожитку були евакуйовані. Після завершення всіх слідчих дій, вони змогли повернутися до своїх кімнат.
Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".
Версія очевидців
У місцевих ЗМІ Вінниці, посилаючись на слова очевидців, зазначають, що вибух стався на шостому поверсі будівлі.
Як повідомила мешканка гуртожитку, у кімнаті проживав будівельник з Криму. Таких робітників там багато, адже адміністрація гуртожитку зараз проводить ремонтні роботи у помешканні.
Того вечора, за словами дівчини, чоловік посварився зі своєю співмешканкою та випивав з товаришами, через що міг вчинити самогубство.
"Вона мала бути з ним у кімнаті, але о п’ятій вечора пішла звідти та шукала собі нове житло. До цього робітника прийшов його товариш, з яким вони пиячили. І потім хлопці бачили, як цей будівельник ходив поверхами. Заходив на балкон, щось тримаючи у руках. А потім повернувся у кімнату та стався вибух", - говорить мешканка гуртожитку.
- В одному з районів Запоріжжя вдень 12 липня пролунав вибух. Поранення легкої та середньої тяжкості дістали 20 людей, серед них 8 дітей.
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