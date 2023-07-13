Про це інформує Міністерство внутрішніх справ України.

"Запоріжжя. Кількість постраждалих внаслідок учорашньої російської атаки зросла до 20 осіб, з них 8 дітей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під наглядом лікарів перебувають 15 дорослих та 7 дітей. Наразі загрози їхньому життю немає.

Інших постраждалих перевели на амбулаторне лікування.

Що відомо про вибух у Запоріжжі

12 липня про вибух першим повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"За інформацією станом на зараз, сьогодні постраждали 18 людей, серед них - 6 діток. 13 людей госпіталізовано до медзакладів, 5 отримали амбулаторну допомогу", - писав він.

За його словами, всі постраждалі мають стан легкої та середньої тяжкості. Є пошкоджено скління в шести житлових будинках.

Також про вибух журналістам повідомив перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, передавав Укрінформ.

"О 12:30 під час повітряної тривоги в ДСНС надійшов сигнал про вибух. Постраждали люди. Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об'єкта. На даний час відомо про шістьох постраждалих, із них троє госпіталізовані, в тому числі маленька дитина. Вона на обстеженні в обласній дитячій лікарні", - сказав чиновник.

За його словами, одна постраждала дістала поранення ноги та втратила чимало крові. Інших поранило уламками.

Що саме вибухнуло, невідомо.

Пізніше директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко сказав "Суспільному", що до медзакладу доставили 5 дітей віком від 1 до 17 років.

"Усі діти з мінно-вибуховими ураженнями. Важких дітей немає. Є забій м'яких тканин, є ураження мінно-вибухове м'яких тканин. Їм зараз надається медична допомога. Вони поки залишаться у нас, 5-7 днів", - сказав лікар.

Фото: Telegram Анатолія Куртєва