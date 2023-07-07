Російська армія завдала удару з С-300 по Запоріжжю
У п'ятницю, 7 липня, ворожі війська завдали ударів по обласному центру Запорізької області. Рашисти уразили інфраструктуру ракетами С-300
Про це інформує очільник ОВА Юрій Малашко.
"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня", - написав начальник Запорізької області.
Унаслідок російського обстрілу сталося загоряння однієї з будівель.
Станом на 15:05 над ліквідацією наслідків на місці працюють фахівці.
Повідомляється, що мирні жителі Запоріжжя не постраждали.
"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі", - додав Малашко.
- У ніч з 1 на 2 липня російські терористи атакували безпілотниками територію України. Після 1:35 вибухи прогриміли на Запоріжжі - це була робота ППО.
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