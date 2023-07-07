Про це інформує очільник ОВА Юрій Малашко.

"Ворог завдав удару по обласному центру. Снаряди С-300 влучили в об'єкт інфраструктури в багатотисячному місті посеред дня", - написав начальник Запорізької області.

Унаслідок російського обстрілу сталося загоряння однієї з будівель.

Станом на 15:05 над ліквідацією наслідків на місці працюють фахівці.

Повідомляється, що мирні жителі Запоріжжя не постраждали.

"Зберігайте інформаційну тишу, аби не коригувати рашистів. Ворог воює з мирними людьми в тилу, доки наші захисники вибивають окупантів з нашої землі", - додав Малашко.