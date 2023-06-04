У Харкові відкрили пам'ятник дітям, які загинули через збройну агресію РФ

Про це повідомила Олена Зеленська.

Пам'ятник створив скульптор Михайло Ятченко, на ньому зображені хлопчик і дівчинка, які злітають над вибухом на крилах.



"Важко відкривати пам’ятники загиблим. Особливо якщо ці загиблі – діти. Адже діти мають жити. Як мали жити маленькі мешканці розбитих російськими ракетами будинків по всій країні. Повинні були жити всі пасажири автівок з написом "Діти", розстріляних окупантами", - пише перша леді.

Фото: Олена Зеленська

Вона зазначила, що Україна долучилася до цього свята у 2021 році, а вже у 2022 з'явились перші жертви серед дітей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зеленська зазначила, що на сьогодні від російської агресії загинуло вже 485 малих українців.

"У XXI столітті посеред Європи ми змушені говорити про захист наших дітей від фізичного знищення. Але світ має усвідомити, якщо не усвідомив досі: загроза нашим дітям – це загроза дітям взагалі. У дитинства немає кордонів", - додала перша леді.