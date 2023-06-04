Про це у вечірньому звернені повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни, достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини", - заявив лідер держави.

Також він додав, що кожний раз при деокупації українського міста, Україна дізнається про страшну правду про окупацію.

"Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території - у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах", - зазначив Зеленський.

Крім цього, він додав, що станом на 4 червня 2023 рік, завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації.

"При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути", - сказав лідер.

Також він додав, що сьогодні, 4 червня, в Україні - День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Відомо, що вже завершилася рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки.

Унаслідок атаки 25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро - діти. Також загинула 2-річна дівчинка.

"Давид, йому 6 років, - тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, - теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, - теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, - лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, - мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти", - заявив Зеленський.