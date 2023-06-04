За час повномасштабної війни достеменно відомо про загибель 485 дітей, - Зеленський
Від початку повномаштабного вторгнення офіційно відомо про 485 загиблих дітей. Однак, насправді це число може бути більшим
Про це у вечірньому звернені повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Російський терор забрав життя сотень наших дітей, і лише за час від 24 лютого, за час повномасштабної війни, достеменно відомо про загибель 485 діточок. Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитини", - заявив лідер держави.
Також він додав, що кожний раз при деокупації українського міста, Україна дізнається про страшну правду про окупацію.
"Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території - у могилах цієї війни, цієї агресії. І скільки ще досі під руїнами у спалених Росією українських містах і селах", - зазначив Зеленський.
Крім цього, він додав, що станом на 4 червня 2023 рік, завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину з депортації.
"При тому, що нам достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх тих наших маленьких українців і українок, які досі у ворога. Яких ми усіх маємо повернути", - сказав лідер.
Також він додав, що сьогодні, 4 червня, в Україні - День пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії.
Відомо, що вже завершилася рятувальна операція в місті Підгородне на Дніпровщині, де російська ракета зруйнувала будинки.
Унаслідок атаки 25 людей зазнали поранень, з них пʼятеро - діти. Також загинула 2-річна дівчинка.
"Давид, йому 6 років, - тяжкий стан, хлопець госпіталізований. Денис, йому 11 років, - теж тяжкий стан, госпіталізований. Олександр, 15 років, - теж тяжкий стан. Ліза, 17 років, - лікування амбулаторне. Кіра, їй 10 років, - мінно-вибухова травма, лікування амбулаторне. Боляче бачити такі звіти", - заявив Зеленський.
- Нагадаємо, що 3 червня 2023 року російські терористи завдали терористичного удару по житловому будинку у місті Підгороднє Дніпропетровській області, що фактично є передмістям Дніпра. Унаслідок атаки постраждали 22 людини, серед них 5 дітей. Також загинула 2-річна дівчинка.
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