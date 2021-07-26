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У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer
У Харкові почався запис на щеплення вакциною Pfizer для всіх охочих
Про це повідомив сервіс Helsi.me у Telegram.
Адреси пунктів:
- вул. Сумська, 56
- вул. Полтавський шлях, 56
- вул. Шатилова дача, 4
- вул. Трінклера, 6
- вул. Кооперативна, 28-А
- З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.
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