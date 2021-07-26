У Харкові відкрили запис для всіх охочих на вакцинацію препаратом Pfizer

Про це повідомив сервіс Helsi.me у Telegram.

Адреси пунктів:

вул. Сумська, 56

вул. Полтавський шлях, 56

вул. Шатилова дача, 4

вул. Трінклера, 6

вул. Кооперативна, 28-А

З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі.

Записатись можна у додатку сервісу або на сайті.



