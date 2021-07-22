Тепер у Києві зробити щеплення двома вакцинами від COVID-19 можуть всі охочі, - Кличко
З 22 липня у Києві вакцинуватися від коронавірусу можуть усі охочі
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у Telegram.
"Тепер щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього киянам треба зареєструватися через сервіс Helsi. me. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna, які надає МОЗ України", - написав Кличко.
З 22 липня, вакцинуватися можна в Центрі вакцинації, що працює на базі МВЦ.
А з 23 липня – в усіх 117 пунктах щеплень, які розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці.
- Нагадаємо, що 6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20).
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