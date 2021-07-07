Коронавірус: за добу померли 33 українця, виявлено 610 нових випадків

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 458 осіб;

летальних випадків – 33;

одужало – 1 666 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 240 осіб,

методом ІФА – 9 189 осіб,

експрес-тестами – 16 739 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 238 974 особи;

одужало – 2 174 353 особи;

летальних випадків – 52 537;

проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.



