Коронавірус: за добу померли 33 українця, виявлено 610 нових випадків
6 липня в Україні зафіксовано 610 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 40, медпрацівників – 20)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 458 осіб;
- летальних випадків – 33;
- одужало – 1 666 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 20 240 осіб,
- методом ІФА – 9 189 осіб,
- експрес-тестами – 16 739 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 238 974 особи;
- одужало – 2 174 353 особи;
- летальних випадків – 52 537;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 965 456.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (217), Київській (49), Одеській (36), Львівській (32) та Донецькій (27) областях.
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