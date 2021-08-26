У Харкові виявили випадок тропічної малярії, жінка була в Нігерії

Про це повідомив Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України



16 серпня жінка повернулась з Нігерії. Там малярією не хворіла, але звертала уваги на покуси комарів.

При проведенні епідрозслідування встановлено, що 20 серпня у хворої з`явились ознаки захворювання: слабкість, головний біль, підвищення температури до 38,5 0С.

24 серпня її забрала швидка у лікарню, де під час обстеження були виявлені збудники тропічної малярії.

Малярія – інфекційна хвороба, яка найбільш поширена в країнах з тропічним кліматом й протікає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла, порушеннями різних органів та систем організму.