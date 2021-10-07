У Харкові з 10 жовтня посилюють карантин до "помаранчевого" рівня

Про це повідомляє сайт міськради Харкова.



Рішення про посилення карантину ухвалили 7 жовтня на позачерговому засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



З 10 жовтня у місті забороняється:

прийом відвідувачів у кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах культури з наповненістю більше 50% місць;

перебування без респіраторів або захисних масок на територіях закладів охорони здоров'я та освіти, в підземних переходах, на зупинках громадського транспорту та в інших місцях загального користування.

Крім того, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано утриматися від проведення всіх масових заходів (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних тощо), а керівникам суб'єктів господарювання всіх форм власності - забезпечити вакцинацію персоналу або регулярне тестування на COVID-19.



За словами заступника міського голови Харкова Андрія Руденка, список обмежень найближчим часом має доповнити Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.



"Харків перебуватиме в "помаранчевій" зоні до 18 жовтня, і якщо стануться якісь зміни з рівнем захворюваності, то колір зони може бути переглянутий. На додаток до вже озвучених обмежень хочу зазначити, що в громадському транспорті кількість пасажирів обмежується кількістю місць для сидіння і обов'язкові маски, у торгово-розважальних центрах, точках громадського харчування - теж масковий режим. Спортзали працюють на 50% від заповнюваності. Школи працюють у звичайному режимі, оскільки у нас щеплено понад 80% педпрацівників", - сказав Руденко.

Нагадаємо, станом на ранок 7 жовтня 12 областей України відповідали "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.