"Помаранчева" зона карантину загрожує вже 12 областям України

Про це свідчать дані МОЗ.

В Україні 12 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.

У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус (вона має становити менше ніж 75 на 100 тис. населення). Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях.

До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Київська;

Луганська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Також у деяких регіонах спостерігається "червоний" рівень динаміки COVID-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області - 62,2%, Полтавській - 58,3% та Київській - 54,6%.

Як відомо, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати не більш як 50%.

Нагадаємо, 6 жовтня в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 421, медпрацівників – 341).

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