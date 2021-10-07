"Помаранчева" зона карантину загрожує вже 12 областям України
Станом на ранок 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що 12 областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину
Про це свідчать дані МОЗ.
В Україні 12 областей через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.
У всіх цих регіонах перевищено норму рівня захворюваності на коронавірус (вона має становити менше ніж 75 на 100 тис. населення). Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій - 715, Луганській - 687 та Харківській - 477 областях.
До "помаранчевої" зони можуть бути віднесені такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Житомирська;
- Запорізька;
- Київська;
- Луганська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Чернівецька.
Також у деяких регіонах спостерігається "червоний" рівень динаміки COVID-госпіталізацій. Найгіршою є ситуація в Херсонській області - 62,2%, Полтавській - 58,3% та Київській - 54,6%.
Як відомо, рівень зростання загальної кількості госпіталізованих з COVID пацієнтів чи з підозрою на хворобу протягом останніх семи днів має складати не більш як 50%.
- Нагадаємо, 6 жовтня в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 421, медпрацівників – 341).
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе