Різке зростання: за добу виявили понад 15 тис. нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 541 особа;

летальних випадків – 314;

одужало – 4 380 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 53 031 особа,

методом ІФА – 9 964 особи,

експрес-тестами – 50 082 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 497 643 особи;

одужало – 2 277 762 особи;

летальних випадків – 57 840;

проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

