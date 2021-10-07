Різке зростання: за добу виявили понад 15 тис. нових випадків коронавірусу
6 жовтня в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 421, медпрацівників – 341)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 541 особа;
- летальних випадків – 314;
- одужало – 4 380 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 53 031 особа,
- методом ІФА – 9 964 особи,
- експрес-тестами – 50 082 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 497 643 особи;
- одужало – 2 277 762 особи;
- летальних випадків – 57 840;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 111 389.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.
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