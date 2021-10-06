Коронавірус в Україні: за добу понад 12,5 тис. випадків, 320 людей померли
5 жовтня в Україні зафіксовано 12 662 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 186, медпрацівників – 271)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 745 осіб;
- летальних випадків – 320;
- одужало – 4 630 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 54 386 осіб,
- методом ІФА – 11 665 осіб,
- експрес-тестами – 69 508 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 482 518 осіб;
- одужало – 2 273 382 особи;
- летальних випадків – 57 526;
- проведено ПЛР-тестувань – 13 058 358.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1163), Одеській (1076), Дніпропетровській (964), м. Київ (792) та Запорізькій (783) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.33
Купівля 26.33Продаж 26.58
-
EUR
Купівля 30.43Продаж 30.85
- Актуальне
- Важливе