У Харкові змінили час комендантської години

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.



З 2 травня комендантська година щоденно розпочинатиметься о 21.00 і триватиме до 6.00.



"У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся бути в укриттях", - написав він.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb