У Харкові змінили час комендантської години
У Харкові з 2 травня комендантська година триватиме з 21:00 до 6:00
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
З 2 травня комендантська година щоденно розпочинатиметься о 21.00 і триватиме до 6.00.
"У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся бути в укриттях", - написав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.08
Купівля 31.08Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.64Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе