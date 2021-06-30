У Харкові зняли з потягу антимайданівця "Топаза" для приводу в суд, - адвокат

Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін у коментарі Depo.Харків.

Він сказав, що "Топаза" затримали 29 червня, за ухвалою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід.



У цьому суді розглядають справу за обвинуваченням Кромського у викраденні людини.

"Так, це Дарницький суд міста Києва, суддя Скупа, справа за статтею 146. Щодо майданівських питань у Києві. У нього мало бути вранці засідання в Ленінському райсуді Харкова і цього ж дня Дарницький суд призначив йому засідання у другій половині дня. При цьому виклав інформацію, що він начебто двічі його раніше викликав, виніс ухвалу про привід. І ось ми бачимо виконання цієї ухвали", - сказав Шадрін.

За його словами, Кромськой зараз очікує засідання Дарницького райсуду Києва.



"Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду",- розповів адвокат.



Сам "Топаз" написав у Facebook, що його затримала СБУ.