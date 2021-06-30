У Харкові зняли з потягу антимайданівця "Топаза" для приводу в суд, - адвокат
У Харкові зняли з потяга та доставили до суду відомого учасника "Антимайдану" Ігната Кромського на прізвисько "Топаз"
Про це повідомив його адвокат Олександр Шадрін у коментарі Depo.Харків.
Він сказав, що "Топаза" затримали 29 червня, за ухвалою Дарницького райсуду Києва про примусовий привід.
У цьому суді розглядають справу за обвинуваченням Кромського у викраденні людини.
"Так, це Дарницький суд міста Києва, суддя Скупа, справа за статтею 146. Щодо майданівських питань у Києві. У нього мало бути вранці засідання в Ленінському райсуді Харкова і цього ж дня Дарницький суд призначив йому засідання у другій половині дня. При цьому виклав інформацію, що він начебто двічі його раніше викликав, виніс ухвалу про привід. І ось ми бачимо виконання цієї ухвали", - сказав Шадрін.
За його словами, Кромськой зараз очікує засідання Дарницького райсуду Києва.
"Він добровільно їхав на суд, взяв квитки на потяг, його з потяга зняли і таким чином без складання протоколу затримання просто утримують до суду",- розповів адвокат.
Сам "Топаз" написав у Facebook, що його затримала СБУ.
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