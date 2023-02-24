У Херсоні 600 будинків залишилося без опалення внаслідок російського удару, - Зеленський

Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Протягом вечора отримую детальні доповіді щодо ситуації в Херсоні. Там унаслідок чергового російського удару пошкоджено магістральний трубопровід, який забезпечував опалення для близько 600 будинків – понад 40 тисяч людей! Ремонтні роботи триватимуть без перерви, поки не буде відновлено постачання тепла. І ми відновимо! Хоч би що ці російські терористи й виродки робили, ми все відновимо", - заявив президент України.