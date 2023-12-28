У Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт, – голова Держенергонагляду Слободян
У Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них стали до лав Збройних Сил України. Водночас лагодити пошкодження мереж допомагають фахівці з інших регіонів
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.
"Загалом кадри є. Але є певні складнощі у прифронтових регіонах. Це той самий Херсон. Місцевих енергетиків там іноді не вистачає, багато енергетиків стали до лав Збройних Сил України. Але там, де потрібна термінова допомога, її надають енергетики з інших регіонів. Щойно постає питання, що потрібна негайна допомога, на перший заклик колеги надають необхідну підтримку", - сказав він.
За його словами, роботи для енергетиків нині не бракує, бо РФ здійснює по кілька обстрілів Херсона на день.
- 8 грудня російські літаки випустили по Україні щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування. За даними британської розвідки, це були ракети Х-101 та Х-102, які РФ використала для ударів по енергетичній інфраструктурі. "Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – наголосили у міноборони Британії.
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