У Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт, – голова Держенергонагляду Слободян

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян.

"Загалом кадри є. Але є певні складнощі у прифронтових регіонах. Це той самий Херсон. Місцевих енергетиків там іноді не вистачає, багато енергетиків стали до лав Збройних Сил України. Але там, де потрібна термінова допомога, її надають енергетики з інших регіонів. Щойно постає питання, що потрібна негайна допомога, на перший заклик колеги надають необхідну підтримку", - сказав він.

За його словами, роботи для енергетиків нині не бракує, бо РФ здійснює по кілька обстрілів Херсона на день.