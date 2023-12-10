Ракетний обстріл України уночі 7 грудня: розвідка Британії припустила, що це може бути початком більш узгодженої кампанії РФ з руйнування енергетики України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що уночі 7 грудня військово-повітряні сили Росії вперше з 21 вересня 2023 року завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній частині України, використовуючи свій важкий бомбардувальник.



Ці літаки, найімовірніше, Ту-95 запустили щонайменше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем.



За даними британської розвідки, це були ракети Х-101 та Х-102. Аналітики зазначили, що Росія майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.



"Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України", – наголосили у міноборони Британії.

Однак більшість цих ракет успішно перехопила українська протиповітряна оборона. У британській розвідці додали, що попри загибель одного цивільного, пошкодження внаслідок атаки на цей час є мінімальними.