Росіяни використовують ракети-приманки для виснаження української ППО, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що один з російських військових блогерів 9 грудня повідомив про використання силами РФ крилатих ракет Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101. Метою підміни ракет було "введення в оману та виснаження української ППО".

Аналітики наголошують, що використання ракет-приманок стало причиною того, що російські ракети не змогли успішно вразити жодної цілі у Києві та були збиті ППО. Блогер поскаржився, що російським військам "практично неможливо" запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Ту-160

Інститут вивчення війни також повідомляє, що раніше російські військові використовували ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет та безпілотників як хибні цілі або ж так звані приманки для перевантаження української ППО та провокування нестачі запасів високоточних ракет.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що перед масштабними ударами на великі відстані по цілях на сході та півдні України російські війська проводять посилену повітряну розвідку. 8 грудня перед ракетними ударами росіяни провели сім розвідувальних польотів, що значно більше порівняно з одним-двома польотами у попередні дні.



"Таким чином армія агресора, ймовірно, намагається протидіяти обмеженій системі ППО України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії ракетних ударів", - додав експерт.



Українські сили поки не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб закрити всю територію настільки щільно, наскільки закритий Київ.