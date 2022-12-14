У Херсоні через мінно-вибухову травму загинув 8-річний хлопчик
Сьогодні, 14 грудня, у Херсоні внаслідок російської агресії загинув 8-річний хлопчик
Про це повідомив керівник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.
"Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму. Горіть у пеклі, суки. Лікарі годину намагалися реанімувати", - написав Плетенчук.
- 14 грудня омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що на деокупованій Херсонщині було виявлено окремі катівні для дітей, які "чинили спротив".
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