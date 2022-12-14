Три тонкі каримати в сирій камері: на Херсонщині окупанти тримали дітей в окремих катівнях, - омбудсмен
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що на деокупованій Херсонщині було виявлено окремі катівні для дітей, які "чинили спротив"
Про це він розповів під час брифінгу для Media Center Ukraine.
Він зазначив, що в одній з 4 катівень, які були виявлені у Херсоні, була окрема камера для дітей. Окупанти стверджували, що в ній були "покращені" умови.
"Окупанти називали це "дитяча камера". Вона відрізнялась тільки тим, що в такому ж сирому приміщенні було три тонких каримати. Це були "покращені умови" для дітей", - розповів Лубінець.
За його словами, дітям майже не давали воду та їжу, а також використовували психологічний тиск. До катівень забирали дітей які на думку росіян "чинили спротив".
"Дітям казали, що "батьки від вас відмовилися". Один з хлопчиків, йому 14, його забрали за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Забирали дітей, які, на думку окупантів, чинили спротив", - пояснив омбудсмен.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.
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