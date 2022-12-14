Про це він розповів під час брифінгу для Media Center Ukraine.

Він зазначив, що в одній з 4 катівень, які були виявлені у Херсоні, була окрема камера для дітей. Окупанти стверджували, що в ній були "покращені" умови.

"Окупанти називали це "дитяча камера". Вона відрізнялась тільки тим, що в такому ж сирому приміщенні було три тонких каримати. Це були "покращені умови" для дітей", - розповів Лубінець.

За його словами, дітям майже не давали воду та їжу, а також використовували психологічний тиск. До катівень забирали дітей які на думку росіян "чинили спротив".

"Дітям казали, що "батьки від вас відмовилися". Один з хлопчиків, йому 14, його забрали за те, що він сфотографував розбиту російську техніку. Забирали дітей, які, на думку окупантів, чинили спротив", - пояснив омбудсмен.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані.

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