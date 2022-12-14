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У Росії перебуває понад 12 тис. українських дітей, серед них примусово депортовані, - омбудсмен

14 грудня, 2022 середа
16:07
Кримінал діти

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що за підтвердженими даними нині у РФ перебуває понад 12 тисяч українських дітей, з них близько 8600 – примусово депортовані 

Про це розповів під час пресконференції в Медіацентрі уповноважений Верховної Ради з прав людини України Дмитро Лубінець.

"Нами верифікована кількість дітей понад 12 тисяч, з яких близько 8600 примусово депортовані на територію РФ. Напевно, цифри відрізняються від того, коли ви в публічній площині зустрічаєте, що "близько 150 тисяч українських дітей знаходяться на території РФ", – сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що наразі встановлена детальна інформація щодо кожної вивезеної з України ідентифікованої дитини.

"Як омбудсмен, разом з правоохоронними органами, з Офісом генерального прокурора, ми знаємо, звідки конкретна дитина була депортована, де і в якому статусі вона проживала на території України, де вона зараз знаходиться на території РФ, в якому статусі, які дії проводяться щодо неї російською владою. По кожному випадку ми відкриваємо кримінальне провадження. Я можу казати лише про верифіковані, підтверджені цифри", – додав Лубінець.

  • Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.
  • 5 грудня стало відомо, що через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
  • Після 24 лютого внаслідок ворожих атак на Україну загинуло 443 дитини, ще 855 отримали поранення.  

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Росія
Омбудсмен
війна з Росією
воєнні злочини Росії
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