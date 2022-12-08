Понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної агресії росіян

Про це інформував Офіс генерального прокурора в телеграм.

Як повідомляє державний портал розшуку дітей "Діти війни", станом на 8 грудня 2022 року 855 дітей - поранені, 330 - зниклі, 13 112 - депортовані, 8042 - знайдені.

Усього від початку повномасштабного вторгнення 1298 дітей постраждали від дій окупантів.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголошує пресслужба.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Запорізькій - 78, Миколаївській - 77, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

Зокрема 6 грудня під час російського ракетного обстрілу с. Купріянівка Запорізької області поранення отримала 15-річна дівчинка, також зазнав поранення 4-річний хлопчик під час атаки окупантів на с.Бахмут, Донеччина, 3 грудня.

Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.

5 грудня стало відомо, що через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

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