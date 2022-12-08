Понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної агресії росіян
Після 24 лютого внаслідок ворожих атак на Україну загинуло 443 дитини, ще 855 отримали поранення
Про це інформував Офіс генерального прокурора в телеграм.
Як повідомляє державний портал розшуку дітей "Діти війни", станом на 8 грудня 2022 року 855 дітей - поранені, 330 - зниклі, 13 112 - депортовані, 8042 - знайдені.
Усього від початку повномасштабного вторгнення 1298 дітей постраждали від дій окупантів.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - наголошує пресслужба.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Запорізькій - 78, Миколаївській - 77, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.
Зокрема 6 грудня під час російського ракетного обстрілу с. Купріянівка Запорізької області поранення отримала 15-річна дівчинка, також зазнав поранення 4-річний хлопчик під час атаки окупантів на с.Бахмут, Донеччина, 3 грудня.
- Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.
- 5 грудня стало відомо, що через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.52
Купівля 39.52Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе