У Херсоні не їздять тролейбуси через обстріл РФ

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - наголосив він.

Мрочко додав, що фахівці КП "Херсонелектротранс" вже працюють над відновленням мережі.

"Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - підсумував очільник МВА.