Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство У Херсоні не їздять тролейбуси через обстріл РФ

У Херсоні не їздять тролейбуси через обстріл РФ

21 грудня, 2023 четвер
09:24
Суспільство на фото: тролейбус

Станом на ранок 21 грудня у Херсоні призупинений рух тролейбусного транспорту через нічні обстріли російських окупантів

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - наголосив він.

Мрочко додав, що фахівці КП "Херсонелектротранс" вже працюють над відновленням мережі.

"Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - підсумував очільник МВА.

  • Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків: на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині.

транспорт
Херсон
Війна з Росією
Читайте також:
Наталка Діденко
20 грудня, 2023 середа
Дощ, мокрий сніг, похолодання та потепління: Наталка Діденко розповіла про погоду впродовж тижня і на Різдво
ЗСУ
20 грудня, 2023 середа
"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті
Олександр Камишін
20 грудня, 2023 середа
Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.57
    Купівля 37.57
    Продаж 38.16
  • EUR
    Купівля 40.91
    Продаж 41.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 грудня
09:19
Оновлено
соцмережа Х (Твіттер)
У соцмережі Х стався масовий збій: компанія усунула проблему
09:13
штучний інтелект
ШІ не може бути патентним "винахідником", - Верховний суд Великої Британії
09:03
Оновлено
Київщина
Росія атакувала Україну "шахедами": на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині
08:53
Ексклюзив
На фото: система ППО
Росіяни на Херсонщині почали масово використовувати "шахеди" нового зразка, - Хлань
08:50
ЗРК Patriot
Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia
08:49
Оновлено
море військовий корабель
Окупанти завели ракетоносії до пунктів базування: у Чорному морі перебувають 4 кораблі
08:38
спалюють прапори ЄС
У Грузії проросійські радикали на знак протесту спалюють прапори ЄС
08:20
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Сили оборони за час повномасштабного вторгнення знищили понад 350 тис. окупантів, - Генштаб
08:16
Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023
США та Венесуела провели обмін ув'язненими: звільнений соратник Мадуро
08:03
OPINION
Сергій Руденко
Про єдність в Україні та боротьбу протилежностей
08:00
Огляд
Рух спротиву
Нічний жах окупанта наяву: що таке українське підпілля
07:44
OPINION
Віталій Портников
Якщо війну і вдасться закінчити, то без участі у цьому РФ. Колонка Віталія Портникова
07:28
Еммануель Макрон
Найближчими місяцями Франція ухвалить важливі рішення: Макрон про допомогу Україні
07:20
мобілізація на росії, чмобіки
У Росії на церемонії прийому громадянства 11 мігрантам вручили повістки
06:56
Греція
Греція стала країною 2023 року за версією Economist
06:55
обстріл, ППО
Вночі ППО знищила 34 "шахеди"
06:45
На фото: військові
Сили оборони провели контратаки довкола Авдіївки, - ISW
06:41
санкції проти Росії
Японський виробник шин Bridgestone продає завод у Росії
06:32
сектор Газа
Бійці ЦАХАЛу закликали негайно евакуювати частину міста Хан-Юніс на півдні Гази
06:25
Швейцарія
Швейцарія виділила понад $13 млн для підтримки України взимку
06:18
Ентоні Блінкен
Якщо ми хочемо вирішити проблеми нашого народу, то ми повинні інвестувати у союзників, - Блінкен про підтримку України
06:10
Молдова
Молдова отримала сучасний радар для системи ППО
05:58
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Данія долучиться до коаліції США із захисту цивільних суден в Червоному морі
05:39
Нідерланди
Для захисту від диверсій: Нідерланди купують кораблі та обладнання
05:33
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Китай заблокував рейси авіакомпанії "Россия" з трьох міст РФ, - ЗМІ
05:05
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Два вирішальні голи Мудрика вивели "Челсі" у півфінал Кубка англійської ліги
04:37
терористи ХАМАС
ХАМАС відмовився від перемир'я з Ізраїлем і висунув нові вимоги, - WSJ
03:42
Володимир Зеленський колаборанти Слуга Народу Верховна Рада
Діловий партнер Зеленського є громадянином РФ з бізнесом у Криму, а його невістка – нардепка від Слуги Народу, – "Схеми"
03:14
5G
У Китаї майже 30% базових станцій мобільного зв’язку перейшли на 5G
02:46
Хезбола, Ліван
Авіація Ізраїлю атакувала командний центр "Хезболли" у Лівані
02:19
Трамп
Трамп намагається затягнути судовий процес у одній зі справ, відкритих проти нього
01:51
КНДР
У США заявили, що КНДР передала РФ понад тисячу контейнерів з боєприпасами
01:23
Віктор Орбан
Орбан вигадав нове пояснення, чому виступає проти вступу України в ЄС
01:14
НАТО, державний прапор України
Рада Україна-НАТО у січні проведе перше засідання за участю начальників генштабів
00:54
транспорт аеропорти Молдова світ
RMO замість KIV: Молдова змінить пострадянський код аеропорту Кишинева
00:23
Аеропорт Львів зима
Данілов назвав чотири компоненти відновлення авіасполучення в Україні
00:22
Ентоні Джошуа (ліворуч) та Деонтей Вайлдер (праворуч)
Джошуа та Вайлдер домовилися про два поєдинки. Вони відбудуться за однієї умови
00:10
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
"Досягнуто певного прогресу": у Білому домі розповіли, коли конгрес може проголосувати за допомогу Україні
2023, середа
20 грудня
23:14
Оновлено
Збірна Сербії, Євро-2024, Сербія
УЄФА надав фіналісту Євро-2024 дозвіл провести матч із Росією
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп це катастрофа для України, наступний рік буде для нас вирішальним, - військовий експерт Бадрак
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV