У Херсоні не їздять тролейбуси через обстріл РФ
Станом на ранок 21 грудня у Херсоні призупинений рух тролейбусного транспорту через нічні обстріли російських окупантів
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
"У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що сьогодні не має можливості вивести тролейбуси на маршрути", - наголосив він.
Мрочко додав, що фахівці КП "Херсонелектротранс" вже працюють над відновленням мережі.
"Найближчим часом пошкодження будуть усунені та 21 тролейбус вийде на свої маршрути", - підсумував очільник МВА.
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Ввечері середи, 20 грудня, російські терористи запустили "шахеди" з кількох напрямків: на Київщині працювала ППО, уламки БПЛА впали на будинок на Полтавщині.
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