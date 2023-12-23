У Херсоні не курсують тролейбуси після нічних атак РФ
Уранці 23 грудня у Херсоні зупинили рух тролейбусів через нічні обстріли російських окупантів - у місті пошкоджена контактна мережа
Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
"Повідомляємо, що знову в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі немає можливості вивести тролейбуси на маршрути", - йдеться у повідомленні.
Спеціалісти відновлюють мережу, після чого тролейбуси вийдуть на лінії.
- Силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей знищено всі дев'ять "шахедів".
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