У Херсоні не курсують тролейбуси після нічних атак РФ

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

"Повідомляємо, що знову в результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі немає можливості вивести тролейбуси на маршрути", - йдеться у повідомленні.

Спеціалісти відновлюють мережу, після чого тролейбуси вийдуть на лінії.