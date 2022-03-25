У Херсоні окупанти викрали депутата райради Афанасьєва, - облрада
У Херсоні росіяни викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська солідарність" і спортсмена Дмитра Афанасьєва
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"У Херсоні викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції "Європейська солідарність" Дмитра Афанасьєва. Це - відомий на весь світ спортсмен, інструктор міжнародного класу, тренер збірної команди України з Таеквон-До ІТФ", - написав він.
У вівторок, 22 березня, після розгону проукраїнського мітингу Дмитро Афанасьєв захищав свою дружину, яку намагалися затримати. Чоловіка сильно побили: лікарі діагностували численні гематоми та зламані ребра.
За дві години окупанти прийшли з обшуком додому до сім'ї Дмитра Афанасьєва. Вони знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Чоловіків, які були в будинку, зокрема друзів депутата, затримали.
Уранці 23 березня російські військові провели повторний обшук і відпустили одного із затриманих, який повідомив про жорстокі катування. Інші чоловіки досі перебувають у полоні та зазнають знущань.
"Вимагаємо негайного визволення Дмитра Афанасьєва! Прохання розповсюдити інформацію і допомогти звільнити заручників", - наголосив Сергій Хлань.
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