На Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ

Про це повідомило місцеве видання "Циркунівські Вісті", передає "Espreso.TV".

За їх інформацією, голова ОТГ був викрадений "озброєними російськими окупантами з непідконтрольної території України з власного будинку".

Довідково. Циркуни — село в Україні, у Харківському районі Харківської області. До війни населення становило понад 6 тисяч осіб.

Нагадаємо, у Харкові окупанти продовжують обстрілювати мирних мешканців з артилерії, - ДСНС

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