На Харківщині росіяни викрали голову Циркунівської ОТГ
Сьогодні, 21 березня, о 08:00 ранку був викрадений голова Циркунівської ОТГ Микола Сікаленко
Про це повідомило місцеве видання "Циркунівські Вісті", передає "Espreso.TV".
За їх інформацією, голова ОТГ був викрадений "озброєними російськими окупантами з непідконтрольної території України з власного будинку".
Довідково. Циркуни — село в Україні, у Харківському районі Харківської області. До війни населення становило понад 6 тисяч осіб.
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