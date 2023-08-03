У Херсоні під час російського обстрілу поранено волонтера із Норвегії

Про це повідомила Херсонська ОВА в Telegram.

"Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер із Норвегії. Його шпиталізували до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації додали, що чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.