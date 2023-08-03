У Херсоні під час російського обстрілу поранено волонтера із Норвегії
Під час ворожого обстрілу у Херсоні поранення отримав волонтер із Норвегії, чоловіка шпиталізували, його життю нічого не загрожує
Про це повідомила Херсонська ОВА в Telegram.
"Близько 16:50 російська армія знов атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер із Норвегії. Його шпиталізували до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.
В адміністрації додали, що чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.
- Нагадаємо, російські терористи зранку, 3 серпня, двічі вдарили з артилерії по Херсону. Через атаку щонайменше 3 пасажири тролейбуса й 4 рятувальники отримали поранення
- Також сьогодні Росія "призначила" Норвегію недружньою державою.
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