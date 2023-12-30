У Херсоні посилять заходи безпеки для пасажирів на залізничному вокзалі через обстріли

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

У повідомленні йдеться про те, що під час наради, зокрема, було наголошено на необхідності створити умови, які допоможуть уникнути скупчення людей.

Водночас уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими пасажири матимуть змогу користуватися під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг.

Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга.

"Люди, які перебувають на залізничному вокзалі Херсона, мають бути захищені від ворожих обстрілів. Відповідальним органам доручено вжити всіх необхідних заходів, щоб зробити користування залізничним вокзалом максимально безпечним", – зазначила Ірина Верещук.