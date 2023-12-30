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У Херсоні посилять заходи безпеки для пасажирів на залізничному вокзалі через обстріли

30 грудня, 2023 субота
10:02
Війна з Росією вокзал у Херсоні

Під час наради під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук було обговорено питання посилення заходів безпеки для пасажирів на херсонському залізничному вокзалі через загрозу обстрілів

Про це повідомляє Мінреінтеграції. 

У повідомленні йдеться про те, що під час наради, зокрема, було наголошено на необхідності створити умови, які допоможуть уникнути скупчення людей.

Водночас уповноважені органи спланують та узгодять маршрути, а також спеціальні проходи, якими пасажири матимуть змогу користуватися під час пересування територією вокзалу, в укриття та під час посадки/висадки у потяг.

Серед іншого, запропоновано проводити опитування людей, які прямують на евакуаційні рейси, у приміщенні бомбосховища вокзалу, а також розміщувати в ньому тих, хто очікує на прибуття потяга.

"Люди, які перебувають на залізничному вокзалі Херсона, мають бути захищені від ворожих обстрілів. Відповідальним органам доручено вжити всіх необхідних заходів, щоб зробити користування залізничним вокзалом максимально безпечним", – зазначила Ірина Верещук.

  • Увечері 27 грудня внаслідок обстрілу РФ пошкоджено залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад Укрзалізниці. На вокзалі на евакуацію очікували близько 140 людей.

Суспільство
Україна
Херсон
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