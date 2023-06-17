У Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу не оголошували
Ввечері суботи, 17 червня, жителі Херсона неодноразово чули вибухи
Про це повідомляє "Суспільне".
Інформація про вибухи у Херсоні почала надходити після 20:45. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.
Ближче до 21:50 стало відомо про повторні вибухи.
Новина доповнюватиметься...
- Російські окупанти протягом 16 червня обстрілювали мирне населення Херсона та області.
- Унаслідок атак пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю медичного та навчального закладів, 25 людини отримали поранення, відомо про двох загиблих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.37
-
EUR
Купівля 40.14Продаж 40.91
- Актуальне
- Важливе