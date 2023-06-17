У Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу не оголошували

Про це повідомляє "Суспільне".

Інформація про вибухи у Херсоні почала надходити після 20:45. Повітряну тривогу у місті та області не оголошували.

Ближче до 21:50 стало відомо про повторні вибухи.

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